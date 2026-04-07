Somma Lombardo | Aliprandini svela la squadra per il sindaco

Venerdì 10 aprile, presso la Sala Polivalente di via Marconi 6, sarà presentata la squadra di Stefano Aliprandini, candidato sostenuto dal Partito Democratico, per le elezioni comunali di Somma Lombardo. Durante l’evento, verranno illustrate le persone che compongono il gruppo e il progetto amministrativo proposto per la gestione del Comune. L’appuntamento è aperto al pubblico.

Stefano Aliprandini, sostenuto dal Partito Democratico, presenterà la propria squadra e il progetto amministrativo per Somma Lombardo questo venerdì 10 aprile presso la Sala Polivalente di via Marconi 6. L’iniziativa mira a coinvolgere la cittadinanza prima delle consultazioni elettorali previste per i giorni 24 e 25 maggio. L’evento avrà inizio alle ore 21 e vedrà il coordinamento del segretario locale Xhuljano Banaj. Durante la serata, i rappresentanti della coalizione illustreranno i punti chiave del programma studiato per il comune, svelando i nomi dei candidati che comporranno la lista di sostegno al candidato sindaco. Un cambio di passo tra primarie e leadership. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Somma Lombardo: Aliprandini svela la squadra per il sindaco Somma Lombardo: “Io amo Somma” celebra i volontari che fanno la differenza nel territorio.Somma Lombardo alza il sipario sul volontariato: “Io amo Somma” celebra chi rende migliore la comunità Somma Lombardo si prepara a una serata... Uova pasquali: concorso creativo a Somma LombardoSabato 21 marzo, a Somma Lombardo, lo Sci Club ’88 trasformerà la sua sede in via Briante in un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. Il Pd di Somma Lombardo incontra i cittadini e svela i candidati in vista delle elezioniVenerdì 10 aprile nella sala polivalente la serata di presentazione per la compagine guidata dal candidato sindaco Aliprandini ... varesenews.it Fumata nera a Somma Lombardo per la corsa elettorale: Iametti si ritiraCon la rinuncia da parte dell'avvocato coalizione di centrodestra torna al punto di partenza nel bel mezzo della campagna elettorale ... varesenews.it