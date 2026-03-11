Uova pasquali | concorso creativo a Somma Lombardo

Sabato 21 marzo, lo Sci Club ’88 di Somma Lombardo organizza un laboratorio creativo presso la sua sede in via Briante, dedicato ai bambini. L’evento prevede la realizzazione di uova pasquali e coinvolge i più giovani in attività artistiche e manuali. La partecipazione è aperta a tutti i bambini interessati a esprimere la propria creatività durante il fine settimana.

Sabato 21 marzo, a Somma Lombardo, lo Sci Club '88 trasformerà la sua sede in via Briante in un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli. Dalle 14 alle 18, bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie si sfideranno nell'arte di decorare le uova pasquali. L'iniziativa, aperta fino al 19 marzo per le iscrizioni con un contributo di 10 euro a bambino, punta a creare un momento di condivisione familiare prima del periodo festivo. Non si tratta solo di un semplice passatempo, ma di un evento radicato nella tradizione locale che cerca di rinsaldare i legami comunitari nel cuore della provincia di Varese. La scelta di coinvolgere direttamente le famiglie riflette una necessità crescente di spazi di aggregazione reale, lontani dagli schermi digitali.