Meteo Roma oggi possibili piogge poi sole e temperature primaverili | le previsioni dei prossimi giorni

Oggi a Roma si prevedono piogge sparse che nel pomeriggio lasceranno spazio al sole. Le temperature massime si aggireranno tra i 18 e i 20 gradi, offrendo un clima primaverile. Le condizioni meteo interesseranno anche il Lazio, con un'alternanza di pioggia e sole nel corso della giornata. Le previsioni indicano un cambiamento nel tempo nel corso delle prossime ore.

Possibili piogge e temperature massime comprese tra 18 e 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi. Tempo stabile nella prima settimana di marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Meteo a Roma, ancora un weekend di pioggia e temperature in calo. Le previsioni per i prossimi giorni

Le previsioni meteo su Napoli e Campania: piogge sparse e freddo nei prossimi giorniContinua l'instabilità meteorologica su Napoli e sulla Campania: cielo nuvoloso, piogge sparse e temperature in calo, ma a macchia di leopardo.

METEO – Neve in Pianura in Arrivo | Previsioni Fino al 7 Gennaio

Contenuti utili per approfondire Meteo Roma.

Temi più discussi: Meteo Roma: oggi nubi sparse, Sabato 28 foschia, Domenica 1 nubi sparse; Meteo Roma: nubi sparse nel weekend, Lunedì cielo coperto; Meteo, Roma sfiora i +21°C in quasi tutti i quadranti urbani: episodio sopra media, ma pienamente compatibile con la climatologia storica; Previsioni traffico-meteo weekend 27 febbraio – 1 marzo.

Meteo Roma – Molti disturbi nuvolosi durante la settimana a causa delle correnti umide, ma poche pioggeMeteo Roma - Correnti umide portano nuvolosità in transito e non escluso qualche piovasco nelle prossime ore, ma settimana nel complesso stabile ... centrometeoitaliano.it

Meteo Roma – Weekend atteso stabile sulla capitale, ma con qualche nube di passaggioMeteo su Roma stabile nel weekend, ma con addensamenti di passaggio, poi arriva qualche disturbo ad inizio settimana ... centrometeoitaliano.it

“Neve a Roma… un sogno di passione pura!” Buona notte e sogni nevosi #pertuttiquellichevoglionolanevearoma #roma #meteo #segnalazionimeteoromaeprovincia - facebook.com facebook

Meteo Roma: ancora clima mite e primaverile, ma da domenica cambia tutto. Massimiliano Santini . x.com