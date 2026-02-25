Sanremo 2026 ascolti tv prima serata | che delusione calo brusco Carlo Conti deluso! Ecco i dati

Gli ascolti televisivi della prima serata di Sanremo 2026 sono calati drasticamente, causando delusione tra gli organizzatori. La scelta di trasmettere tutte le esibizioni dei trenta artisti in una sola serata ha ridotto gli spettatori collegati. Carlo Conti, che ha condotto insieme a Laura Pausini, si è mostrato sorpreso dalla diminuzione di pubblico. La performance della serata ha attirato meno di quanto previsto, lasciando dietro di sé molte domande sulla direzione del festival.

Ieri sera, su Rai 1, è iniziato il Festival di Sanremo 2026: durante la prima serata si sono esibiti tutti e trenta i big in gara e Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, ha guidato la kermesse con la sua solita compostezza ed eleganza. Poche sbavature e tanto rigore per quello che, almeno per ora, pare essere l’ultimo Sanremo del conduttore toscano. Ma quanto ha fatto in termini di ascolti tv? L’anno scorso, il Festival aveva ottenuto ascolti record: riuscirà quest’anno a eguagliare quei numeri? Scopriamolo insieme. Sanremo 2026: ecco gli ascolti tv della prima puntata di martedì 24 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Ascolti tv prima serata Sanremo 2026, il confronto con la serata inaugurale del 2025 di Carlo Conti e del 2024 con AmadeusCarlo Conti ha condotto la prima serata di Sanremo 2026, scatenando un aumento di ascolti rispetto all'edizione del 2025 con Amadeus.

“Ecco chi sarà il superospite della prima serata”: l’annuncio di Carlo Conti per Sanremo 2026Carlo Conti ha annunciato il superospite della prima serata di Sanremo 2026: Tiziano Ferro.

Sanremo 2026, Can Yaman ospite della prima serata: Carlo Conti scherza sui social, ecco Carlokan

Temi più discussi: Sanremo 2026, la conferenza del 24 febbraio; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo e gli ascolti: tutta la storia dal 1987 a oggi. Cosa aspettarsi da Carlo Conti nel 2026?; Sanremo 2026, Conti-Pausini e una clamorosa gaffe. Tutte le emozioni e la prima classifica provvisoria.

Ascolti Sanremo Story, tutti i dati auditel delle prime serateTutti gli ascolti delle prime serate del Festival di Sanremo, dall'ultima edizione a quella più lontana del 1987 ... davidemaggio.it

Sanremo 2026 ascolti prima serata: Carlo Conti batte se stesso?Ecco gli ascolti della prima serata di Sanremo 2026 in onda il 24 febbraio 2026 su Rai 1: tutti i dati ... ultimenotizieflash.com

Carlo Conti ha aperto Sanremo 2026 ricordando Pippo Baudo, poi il saluto ai figli Tiziana e Alessandro e alla sua assistente Dina Minna, “braccio destro fondamentale”. Nonostante il suo ruolo nella vita di Baudo, la donna non è seduta con il resto della famigl - facebook.com facebook

Alla fine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha svelato le prime cinque posizioni della classifica provvisoria, che sono in ordine casuale #sanremo2026 x.com