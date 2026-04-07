Soldati nei pacchetti vacanze domani flash a Paestum contro la presenza di riservisti israeliani

Domani, mercoledì 8 aprile, si terrà un nuovo presidio a Paestum organizzato dai comitati pro-Palestina. La manifestazione si concentra contro la presenza di militari e riservisti israeliani che soggiornano presso l’Hotel Ariston. L’iniziativa segue un precedente evento e si svolge in un momento di crescente attenzione pubblica sulla questione. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o sulle modalità del presidio è stato comunicato finora.

Tempo di lettura: < 1 minuto È stato appena annunciato. Domani, mercoledì 8 aprile si terrà un nuovo presidio, sempre a Paestum, voluto dai comitati pro-Palestina contro l’ospitalità a militari e riservisti israeliani ospiti dell’Hotel Ariston. L’ appuntamento è per le 17.00, di fronte all’Hotel Ariston di Paestum. La protesta annunciata nasce dalla decisione di opporsi all’ospitalità ai turisti riservisti israeliani complici delle violazioni del diritto internazionale nella guerra a Gaza. L’ormai tanto chiacchierato “pacchetto vacanza” che prevede la partecipazione di Ofer Winter, indagato per crimini di guerra, ha suscitato l’ indignazione anche delle istituzioni locali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Soldati nei pacchetti vacanze, domani flash a Paestum contro la presenza di riservisti israeliani Flash mob +Europa con Magi davanti a Ambasciata Usa a Roma contro presenza Ice a giochi olimpici – Il video(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 Un flash mob davanti all’ambasciata americana a Roma per protestare contro la presenza dell’Ice durante i... Leggi anche: 100 mila soldati assunti, 15 mila riservisti e apertura agli stranieri: cosa prevede la riforma della Difesa