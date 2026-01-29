Flash mob +Europa con Magi davanti a Ambasciata Usa a Roma contro presenza Ice a giochi olimpici – Il video

A Roma, un gruppo di persone ha organizzato un flash mob davanti all’ambasciata americana per protestare contro la presenza dell’Ice ai prossimi Giochi di Milano-Cortina. Magi ha partecipato all’azione, che è durata pochi minuti, e ha attirato l’attenzione di passanti e media. La protesta si concentra sulla presenza dell’Ice, che alcuni considerano un problema per la credibilità dell’evento olimpico.

(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 Un flash mob davanti all’ambasciata americana a Roma per protestare contro la presenza dell’Ice durante i Giochi di Milano-Cortina. L’iniziativa promossa da +Europa e hanno già aderito Possibile, Partito socialista italiano, Volt Europa, Gaynet, Federazione Giovani Socialisti e altre realtà civiche e politiche. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Così lo scudo penale “per la polizia” rischia di inguaiare. i poliziotti Giorgia Meloni a Niscemi, si indaga per disastro colposo. La premier: «Non sarà come nel ’97, saremo veloci» .🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Roma Ambasciata Flash mob per l’Iran, Renzi fuma una sigaretta davanti all’ambasciata a Roma In occasione di un flash mob davanti all’ambasciata dell’Iran a Roma, Matteo Renzi ha partecipato simbolicamente alle proteste contro il regime iraniano, accendendo una sigaretta come gesto di solidarietà con i manifestanti nel paese. L’ICE sarà davvero ai Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026? Piantedosi nega tutto, ma l’agenzia USA conferma la presenza Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro di un dibattito riguardo alla presenza dell’International Ice, con dichiarazioni contrastanti tra l’Italia e gli Stati Uniti. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Roma Ambasciata Argomenti discussi: A Monza le persone con disabilità scendono in piazza: un grande flash mob; Flash mob per la sanità; Potenza, flash mob per chiedere la bonifica dell'area Sin di Tito Scalo; In piazza Ordelaffi sigaretta accesa con la foto di Khamenei in fiamme: Solidarietà al popolo iraniano e tutela dei civili. Flash mob +Europa con Magi davanti a Ambasciata Usa a Roma contro presenza Ice a giochi olimpici(Agenzia Vista) Roma, 29 gennaio 2026 Un flash mob davanti all’ambasciata americana a Roma per protestare contro la presenza dell’Ice durante ... notizie.tiscali.it Il flash mob di Più Europa per Zelensky. Hallisey: Saremo in piazza con Sensi. Il Pd non sia timido su KyivUna schiera di 27 bandiere dell'Unione europea cucite insieme, e una dell'Ucraina al centro. Così una piccola delegazione di Più Europa ha accolto l'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a ... ilfoglio.it Milano-Cortina, l’ambasciata Usa precisa: “Agenti dell’Ice non saranno di pattuglia” x.com Dopo le incertezze sulla presenza dell’Ice alle Olimpiadi di Milano-Cortina è arrivata la conferma dall’ambasciata Usa: l’Ice ci sarà. L’Immigration and Customs Enforcement è l'agenzia federale americana finita sotto i riflettori per l’uccisione di due civili a Minn - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.