Solana blinda la DeFi | nasce STRIDE per fermare gli attacchi

La Solana Foundation ha annunciato lunedì il lancio di un nuovo piano di sicurezza per l’ecosistema blockchain, includendo il programma STRIDE e la rete SIRN. Questi strumenti sono stati progettati per individuare e contrastare le vulnerabilità che colpiscono i protocolli DeFi sulla rete Solana. L’obiettivo è rafforzare le misure di protezione contro possibili attacchi informatici e migliorare la stabilità complessiva dell’ambiente decentralizzato.

La Solana Foundation ha lanciato lunedì un piano di sicurezza integrato per proteggere l’ecosistema, introducendo il programma STRIDE e la rete SIRN per contrastare le vulnerabilità dei protocolli DeFi. L’iniziativa nasce come risposta strategica a una serie di criticità emerse nel settore. Il fulcro del progetto è STRIDE, ovvero il sistema di Trust, Resilience and Infrastructure for DeFi Enterprises, sviluppato in collaborazione con Asymmetric Research. Questo nuovo assetto si basa su un modello di controllo costante, superando la logica dei singoli audit occasionali. L’obiettivo è fornire agli investitori e agli utenti una trasparenza totale sulla solidità delle piattaforme che utilizzano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Solana blinda la DeFi: nasce STRIDE per fermare gli attacchi Cybersicurezza al referendum, il Viminale blinda i dati: doppio binario contro gli attacchiIn vista del referendum , il Viminale ha predisposto un sistema su doppio binario per rafforzare la sicurezza cyber e ridurre la vulnerabilità della... Hamas ha chiesto all’Iran di fermare gli attacchi nel GolfoÈ un appello notevole perché il gruppo palestinese è alleato del regime iraniano, ma è anche vicino ad alcuni paesi attaccati dall'Iran Il gruppo... Solana lancia il programma STRIDE: obiettivo rafforzare la sicurezza dell’ecosistema DeFiTra le priorità assolute di una blockchain così sviluppata come quella di Solana c’è ovviamente il tema della sicurezza. Per questo motivo, la Fondazione che ne guida lo sviluppo ha annunciato poco fa ... criptovaluta.it La piattaforma DeFi di Solana, Step Finance, colpita da un hack al tesoro da 27 milioni di dollari mentre il prezzo del token crollaStep Finance, un tracker di portafoglio della finanza decentralizzata (DeFi) costruito su Solana, ha detto alcune delle sue wallet di tesoreria sono state compromesse in una violazione della sicurezza ... coindesk.com