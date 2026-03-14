Cybersicurezza al referendum il Viminale blinda i dati | doppio binario contro gli attacchi

Il Viminale ha annunciato di aver rafforzato i sistemi informatici collegati al referendum per proteggere i dati sensibili. È stato attivato un doppio binario di sicurezza per prevenire eventuali attacchi informatici durante le operazioni di voto e trasmissione dei risultati. Le misure sono state adottate per garantire l’integrità delle procedure e la sicurezza delle informazioni coinvolte.

In vista del referendum, il Viminale ha predisposto un sistema su doppio binario per rafforzare la sicurezza cyber e ridurre la vulnerabilità della trasmissione dei dati. Il punto più delicato, per il ministero dell’Interno, non riguarda il dato sostanziale del voto ma la comunicazione immediata delle informazioni dalle sedi periferiche al centro, un flusso che passa anche attraverso reti digitali e che, proprio per questo, richiede una protezione rafforzata. L’obiettivo della strategia del Viminale è evitare, soprattutto nelle fasi immediatamente successive all’apertura delle urne, compromissioni o alterazioni capaci di creare confusione e di incidere sul dibattito pubblico. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Cybersicurezza al referendum, il Viminale blinda i dati: doppio binario contro gli attacchi Articoli correlati Referendum 2026: doppio binario contro deepfake e minacceIl ministero dell’Interno ha attivato un sistema a doppio binario per garantire la sicurezza informatica durante il referendum del 14 marzo 2026,... Referendum, Grosso: “Contro di noi attacchi volgari”. E ringrazia gli avvocati: “Non è vero che sono tutti per il Sì”“Ci accusano di diffondere la falsa informazione che l’autonomia della magistratura dalla politica sarebbe a rischio perché “il principio di... Una selezione di notizie su Cybersicurezza al referendum il... Temi più discussi: Cybersicurezza, imprese più consapevoli ma ancora esposte ai rischi -; Referendum, Romano Magistrato autonomo e indipendente dispensa giustizia; Sala Anche se vince il No al Referendum Meloni fa bene ad andare avanti; Nordio Il referendum non è una resa dei conti. Cybersicurezza al referendum, il Viminale blinda i dati: doppio binario contro gli attacchiIl ministero dell’Interno rafforza i sistemi informatici per mettere in sicurezza la trasmissione dei dati, mentre la proclamazione dei risultati resterà affidata alle procedure tradizionali, consider ... msn.com Referendum Giustizia 2026, il testo del quesito spiegato: guida al voto del 22 e 23 marzoManca poco al Referendum sulla Giustizia 2026: si vota domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15 ... fanpage.it Torino e il «grande affare» della guerra. L’azienda guidata da Roberto Cingolani punta su cybersicurezza, supercalcolo e Ai, per una piattaforma della difesa del futuro che vale 143 miliardi di ordini da qui al 2030 - facebook.com facebook La sanità al centro delle minacce per la cybersicurezza: sventati 3 attacchi nel 2026 x.com