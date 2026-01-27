Il Parlamento francese ha approvato una legge che vieta l’uso dei social media ai minori di 15 anni, con l’obiettivo di tutelare la salute digitale dei giovani. La misura, sostenuta da Emmanuel Macron, mira a limitare il tempo trascorso davanti agli schermi e proteggere lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti.

R oma, 27 gen. (askanews) – La Camera bassa del Parlamento francese ha approvato un disegno di legge che vieta i social media ai minori di 15 anni, una misura fortemente voluta da Emmanuel Macron per proteggere bambini e ragazzi da un tempo eccessivo trascorso davanti agli schermi. Il presidente francese su X ha commentato: “Perché il cervello dei nostri figli non è in vendita. Né sulle piattaforme americane, né sulle reti cinesi”. Leggi anche › Dal 9 dicembre social vietati agli under 16 in Australia Francia, social e minori: stop per gli under 15. Passa la legge voluta da Emmanuel Macron. Il ddl, che nella maratona notturna all’Assemblea nazionale ha ottenuto 130 voti a favore e 21 contrari, dovrà passare ora l’esame al Senato, la Camera alta francese, prima di diventare legge. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Francia, social vietati ai minori di 15 anni: passa il ddl. Macron: “Il cervello dei nostri figli non è in vendita”

La Francia ha approvato un disegno di legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 15 anni, con l'obiettivo di tutelare la salute dei giovani.

La Francia ha approvato una legge che vieta l'uso dei social media ai minori di 15 anni, ponendo un limite all'età per l'accesso a queste piattaforme.

