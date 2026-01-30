Social network vietati ai minori di 16 anni | il modello Australia e il dibattito aperto in Italia

L'Australia ha deciso di vietare l’accesso ai social network ai minori di 16 anni. La legge è entrata in vigore il 10 dicembre 2025, facendo di questo il primo paese al mondo a mettere un freno così severo alle piattaforme digitali per i più giovani. In Italia, il dibattito è già aperto, con alcune voci che chiedono misure simili e altre che mettono in discussione l’efficacia di queste restrizioni. Nel frattempo, le piattaforme si preparano a rispettare le nuove regole e a trovare soluzioni per contenere l’uso

L'Australia è diventata il primo paese al mondo a vietare l'accesso ai social media ai minori di 16 anni, con la legge entrata in vigore il 10 dicembre 2025. Questa misura sta suscitando discussioni globali, anche in Italia, dove un dibattito simile è in corso senza essere ancora giunti a delle proposte concrete. Vediamo cos'è il modello Australia per i social network e su cosa verte il dibattito pubblico sul tema in Italia. Cosa prevede la legge australiana La legge emanata in Australia, denominata Online Safety Amendment Social Media Minimum Age Act 2024, è stata approvata dal Parlamento australiano il 29 novembre 2024 e resa operativa dal 10 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Social network vietati ai minori di 16 anni: il modello Australia e il dibattito aperto in Italia Approfondimenti su Australia Vietato Social network vietati ai minori di 16 anni in Australia: come verrà verificata l’età Social network vietati ai minori di 16 anni: cosa pensa l'Ordine degli Psicologici pugliesi sulla decisione dell'Australia L'Australia ha deciso di vietare l'accesso ai social network ai minori di 16 anni, suscitando un acceso dibattito sul rapporto tra adolescenti e piattaforme digitali. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Australia Vietato Argomenti discussi: Social network vietati agli under 15, primo sì in Francia; La Francia vieta i social ai minori di 15 anni. Macron: Il cervello dei nostri figli non è in vendita; Social media vietati ai bambini, anche il Regno Unito vuole imitare l'Australia; Social media vietati in Francia agli under 15, verso l'ok del Parlamento. Macron: I cervelli dei nostri bambini non sono in vendita né dalle piattaforme americane né dagli algoritmi cinesi. Social network vietati ai minori di 15 anni: la Lega deposita una proposta di legge che introduce il consenso verificabile dei genitori e misure tecniche di protezione per i ...La Lega ha depositato alla Camera una proposta di legge per vietare l'uso dei social network ai minori di 15 anni e consentirlo ai minorenni oltre quel limite solo con il consenso genitori verificabil ... orizzontescuola.it Social vietati ai bambini in Italia: la legge calpestataIn Parlamento torna l’idea di vietare i social agli under 15, ma in Italia c'è già una norma che lega l’accesso all’intelligenza artificiale al consenso dei genitori per gli under 14. Poiché i social ... agendadigitale.eu I social network creano davvero dipendenza È una domanda sempre più centrale, tanto da finire al centro di dibattiti legali e scientifici. L’idea di fondo è semplice: le piattaforme non nascono solo per connettere le persone, ma sono progettate per catturar facebook Stanno circolando sui social network falsi annunci di prestito che utilizzano in modo fraudolento il nome e il logo della Banca d’Italia. Ricorda che la Banca d’Italia non offre prestiti né finanziamenti ai privati. Che x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.