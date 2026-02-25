Il traguardo di Gulliver | Nuove dipendenze In quarant’anni dall’eroina ai social

Gulliver ha aperto le sue porte quarant’anni fa, spinto dalla crescente diffusione di nuove dipendenze come quella dai social media. La causa principale di questa evoluzione risiede nella rapidità con cui cambiano le abitudini e le vulnerabilità della società moderna. Nel corso degli anni, il centro si è adattato, offrendo supporto a chi lotta con problemi che prima si concentravano sull’uso di droghe. Oggi, continua a essere un punto di riferimento per affrontare le sfide di un mondo in costante cambiamento.

In quarant’anni è cresciuto insieme alla comunità di Varese, diventando un punto di riferimento solido e riconosciuto, un luogo dove la fragilità trova ascolto e accoglienza e può trasformarsi in forza. Il Centro Gulliver celebra quattro decenni di storia: un cammino iniziato nel 1986 che continua grazie al lavoro di 77 dipendenti e 35 collaboratori nelle sedi di Varese, Bregazzana, Cantello e Orti di Bregazzana. Un traguardo che il Centro vuole celebrare insieme alla città. Il presidente Emilio Curtò ha ricordato gli albori e la strada percorsa: "Gulliver nacque da un gruppo di giovani in un contesto in cui l’eroina faceva stragi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

