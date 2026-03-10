Ryanair lancia il piano estivo su Pisa | 58 destinazioni con le nuove Bratislava e Rabat

Ryanair ha annunciato il piano estivo per Pisa, con 58 rotte in programma. Tra queste, ci sono due nuove destinazioni, Bratislava e Rabat. L’operatività partirà il 10 marzo e coinvolgerà voli su più destinazioni europee e africane, offrendo ai viaggiatori diverse opzioni per la stagione estiva del 2026.

La compagnia aerea conferma anche l'aumento della frequenza sulle rotte Bruxelles, Copenaghen, Edimburgo, Malta, Manchester, Marrakech, Palma di Maiorca, Skiathos (Grecia), Tirana e Trapani-Marsala Ryanair ha lanciato oggi, 10 marzo, il piano operativo per l'estate 2026 a Pisa: confermate 58 rotte, tra cui 2 nuove, che sono Bratislava e Rabat. Aumentano anche le frequenze settimanali su popolari rotte esistenti, tra cui Bruxelles, Copenaghen, Edimburgo, Malta, Manchester, Marrakech, Palma di Maiorca, Skiathos (Grecia), Tirana e Trapani-Marsala. L'operativo per l'estate 2026 di Ryanair sarà sostenuto principalmente dai 9 aerei Ryanair basati a Pisa, che rappresentano un investimento di 900 milioni di dollari e sosterrà oltre 3. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

