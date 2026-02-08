Nuova valanga sulle Dolomiti si temono escursionisti coinvolti | attivati i soccorsi

Un’altra valanga si è staccata sulle Dolomiti, questa mattina in Val Lasties, a Canazei. I soccorsi sono subito scattati, ma al momento non ci sono ancora dettagli chiari sul numero di persone coinvolte. La zona è stata immediatamente messa in sicurezza mentre le squadre di soccorso cercano di capire cosa sia successo.

L'allarme è scattato intorno alle 10.40 in Val Lasties, a Canazei. Al momento sono poche le informazioni disponibili, ma si teme che possano essere rimaste coinvolte delle persone.

