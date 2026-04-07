Atp Montecarlo 2026 Alcaraz vola agli ottavi | Restare numero 1 al mondo non è una priorità

Da lapresse.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Carlos Alcaraz si è qualificato senza difficoltà agli ottavi di finale dell’ATP 1000 di Montecarlo. L’incontro si è concluso con una vittoria chiara e il giocatore si prepara ora per il prossimo turno del torneo. La sua presenza tra i migliori del torneo continua a confermare il buon momento della stagione. Alcaraz ha dichiarato che mantenere il primo posto nel ranking mondiale non rappresenta una priorità al momento.

Anche Carlos Alcaraz si è qualificato senza problemi agli ottavi di finale dell’ Atp 1000 di Montecarlo. Lo spagnolo numero 1 al mondo si è sbarazzato in due veloci set dell’argentino Sebastian Baez, numero 65 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e 4?. Il fuoriclasse murciano ha chiuso con 6 ace, 3 doppi falli, il 67% di prime, l’83% dei punti fatti con la prima di servizio, 5 break messi a segno e uno solo subito. Il numero 1 del mondo ha chiuso con 24 vincenti e 24 errori gratuiti, con 6 punti in 9 discese a rete. È una risposta diretta di Alcaraz all’altrettanto facile vittoria di Jannik Sinner. Nel prossimo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il francese Terence Atmane, in programma domani, 8 aprile. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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