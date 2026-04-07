Il governo verso il lockdown energetico a maggio | condizionatori targhe alterne e smart working

Il governo sta valutando l’introduzione di restrizioni energetiche a partire dal mese di maggio, in risposta all’aumento dei consumi e alle criticità nel settore. Tra le possibili misure ci sono limitazioni sull’uso dei condizionatori, l’implementazione di targhe alterne e l’incoraggiamento allo smart working. Le decisioni sono ancora in fase di studio, ma si osserva un’attenzione crescente verso il contenimento dei consumi energetici nel paese.

C’è la data, ci sono le prime misure allo studio e l’escalation in atto. In Italia il lockdown dell’energia può scattare a maggio. Senza una riapertura rapida dello Stretto di Hormuz il rischio è concreto. E il governo Meloni si prepara. Perché l’Italia, come ha ammesso la premier, non ha riserve di energia sufficienti. E alla domanda del Corriere della Sera sul rischio tutto si blocchi nel giro di un mese il ministro della Difesa Guido Crosetto risponde con sincerità: «È ciò che si teme. Non tutto ma molto ». Il primo problema sarà il gas. Per il quale è pronto un piano d’emergenza. Poi c’è il razionamento. Che potrebbe portare a nuove regole sui condizionatori d’estate e sui termosifoni d’inverno. 🔗 Leggi su Open.online

Crisi petrolio, piano Aie: tagliare consumi, smart working, limiti di velocità e targhe alterneL’International Energy Agency ha presentato oggi sul proprio sito ufficiale una serie di azioni dal lato della domanda per attenuare gli impatti...

Costiera amalfitana, targhe alterne 2026 sulla statale 163: date, orari e comuni coinvolti tra marzo e maggioLimitazioni tra 30 marzo-6 aprile e 24 aprile-2 maggio 2026 sulla statale 163, con stop dalle 10 alle 18 e deroghe per residenti e categorie...

Temi più discussi: La Giornata Parlamentare. Governo Meloni verso il rimpasto? Società partecipate, 112 incarichi da rinnovare; Il governo ha deciso: Cingolani verso l'addio a Leonardo; Caro carburanti, il governo incontra le imprese. Verso un nuovo decreto; Carburanti, possibile proroga taglio accise. Ue: 'Ridurre domanda'.

Delmastro verso le dimissioni da sottosegretario: l’annuncio che scuote il governoSecondo fonti governative, Delmastro starebbe valutando in queste ore le possibili dimissioni, ipotesi che fino a pochi giorni fa era stata respinta con ... thesocialpost.it

Governo, Meloni torna in Aula: L'esecutivo non si ferma. Sul tavolo il nodo delle accise e il caso SigonellaLa presidente del Consiglio interverrà giovedì 9 aprile alle 9 alla Camera e alle 12 in Senato Giorgia Meloni sceglie di metterci la faccia e di presentarsi in Parlamento per illustrare la road map de ... adnkronos.com

"Ancora una volta il Governo Meloni dimostra attenzione verso il settore primario" così il senatore sannita - facebook.com facebook

Governo, Meloni studia la 'ripartenza': verso la proroga del taglio delle accise e nuove misure contro il lavoro povero x.com