smart working scattano le nuove regole

Da oggi entrano in vigore le nuove norme sul lavoro agile, che prevedono sanzioni fino a 7 mila euro per le aziende che non si adeguano alle regole stabilite. Le modifiche legislative riguardano principalmente gli obblighi di comunicazione e di rispetto dei diritti dei lavoratori in modalità smart working. La normativa si applica a tutte le imprese che adottano questa forma di lavoro, con l’obiettivo di garantire maggiori tutele.

Entrano in vigore oggi le nuove norme sul lavoro agile che introducono delle sanzioni per le aziende fino a 7.500 euro. La novità principale della legge annuale sulle Pmi è infatti il regime sanzionatorio a carico dei datori di lavoro. Al ritorno dalle vacanze pasquali, le imprese dovranno infatti adeguarsi alle nuove disposizioni. Dalle stime dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, lo scorso anno sono stati circa 3.575.000 "i lavoratori che per almeno parte del loro tempo operano da remoto, +0,6% rispetto allo scorso anno". Il maggiore aumento (+11%), rilevava la ricerca diffusa a fine 2025, si registra nel settore pubblico, in cui oggi 555. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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News - Smart working, da martedì cambia tutto per le PMI Le nuove regole spiegate semplice 6/4/2026

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Il lavoro agile non cambia. Cambia il modo in cui va governato. È questo il senso della norma che entra in vigore il 7 aprile e che introduce sanzioni per i datori di lavoro che non forniscono l’informativa sulla sicurezza ai dipendenti in smart working. Una novità - facebook.com facebook

Smart working, nuove regole per circa 60mila lavoratori bresciani x.com