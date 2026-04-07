Smart working | nuove regole da oggi arresto e multe fino a 7.500 euro Cosa rischiano i datori di lavoro

Da oggi entrano in vigore nuove regole sullo smart working, con sanzioni che prevedono arresti da due a quattro mesi e multe fino a 7.500 euro per i datori di lavoro che non rispettano le norme. Le autorità hanno chiarito quali comportamenti sono considerati violazioni, includendo omissioni nell’adozione delle misure di sicurezza e il mancato rispetto delle procedure previste dalla legge. Le sanzioni si applicano anche in assenza di comunicazioni adeguate ai lavoratori.

ROMA – Da due a quattro mesi di arresto e multe fino a 7.500 euro: è quanto rischiano i datori di lavoro se non trasmetteranno, da oggi, 7 aprile 2026, l’informativa scritta ai dipendenti in smart working e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, riguardante gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le nuove misure, introdotte dalla Legge annuale per le Piccole e Medie Imprese (Legge Pmi), puntano a garantire che il lavoro da remoto avvenga nel pieno rispetto delle tutele previste dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 812008). Le nuove regole riguardano principalmente la sicurezza sul lavoro e prevedono sanzioni severe per i datori di lavoro inadempienti. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Smart working: nuove regole da oggi, arresto e multe fino a 7.500 euro. Cosa rischiano i datori di lavoro Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro(Adnkronos) – Novità da domani, martedì 7 aprile, per lo smart working in Italia. Leggi anche: Smart working, da domani nuove regole: previste multe fino a 7.500 euro. Cosa cambia per i datori di lavoro Temi più discussi: Nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioni; Smart working, martedì entra in vigore la legge Pmi: ecco le novità; Smart working, nuove regole per i datori di lavoro con la nuova Legge Pmi. Cosa cambia e le sanzioni; Smart working e informativa sicurezza, dal 7 aprile multe (fino a 7.500 euro) per i datori di lavoro: cosa cambia. Nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioniUn regime sanzionatorio che prevede dall'arresto da due a quattro mesi fino a multe che possono raggiungere i 7.403,96 euro. ansa.it Smart working, da oggi nuove regole: cosa cambia | Multe per i datori di lavoro o arresto fino a 4 mesiSmart working, oggi entrano in vigore nuove regole: cosa cambia con la nuova legge, perché multe per i datori di lavoro o arresto fino a 4 mesi ... ilsussidiario.net Il lavoro agile non cambia. Cambia il modo in cui va governato. È questo il senso della norma che entra in vigore il 7 aprile e che introduce sanzioni per i datori di lavoro che non forniscono l’informativa sulla sicurezza ai dipendenti in smart working. Una novità - facebook.com facebook Smart working, nuove regole per circa 60mila lavoratori bresciani x.com