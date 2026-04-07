Da oggi, i datori di lavoro sono soggetti a sanzioni che prevedono un arresto fino a sei mesi e una multa fino a 7.403 euro qualora non consegnino l’informativa sulla sicurezza ai dipendenti coinvolti nello smart working. La nuova legge, parte della normativa annuale sulle piccole e medie imprese, rende obbligatoria questa comunicazione, con un termine perentorio e pene previste in caso di inadempienza.

Da oggi il datore di lavoro rischia da due a quattro mesi di arresto ed una sanzione da 1.708,61 a 7.403,96 euro. per la mancata consegna con cadenza almeno annuale dell’informativa scritta ai dipendenti in smart working (e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, È la conseguenza dell’entrata in vigore il 7 aprile della legge annuale sulle piccole e medie imprese (n. 342026), che ha reso perentorio un obbligo già previsto dall’articolo 22 della Legge n. 812017 - introducendo un regime... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Smart working, da oggi arresto e multa fino a 7.403 euro ai datori di lavoro per mancata consegna dell’informativa sulla sicurezza

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Smart working, scattano le sanzioni per l’informativa sulla sicurezza: cosa cambia dal 7 aprile per i datori di lavoroDal 7 aprile scatta l'obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti in smart working un'informativa sui rischi, con sanzioni fino a 7.

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Nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioniUn regime sanzionatorio che prevede dall'arresto da due a quattro mesi fino a multe che possono raggiungere i 7.403,96 euro. ansa.it

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