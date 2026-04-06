Smart working scattano le sanzioni per l'informativa sulla sicurezza | cosa cambia dal 7 aprile per i datori di lavoro
A partire dal 7 aprile, i datori di lavoro devono consegnare ai dipendenti in smart working un'informativa dettagliata sui rischi legati all'attività svolta a distanza. In caso di inadempimento, sono previste sanzioni che possono arrivare fino a 7.000 euro. La normativa si applica a tutte le imprese con lavoratori in modalità agile, introducendo un nuovo adempimento volto a garantire la sicurezza sul lavoro anche in modalità flessibile.
Dal 7 aprile scatta l'obbligo per i datori di lavoro di fornire ai dipendenti in smart working un'informativa sui rischi, con sanzioni fino a 7.500 euro per chi non adempie. Ecco cosa c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Smart working, arresto e multe fino a 7.500 euro: cosa rischiano ora i datori di lavoro(Adnkronos) – Novità da domani, martedì 7 aprile, per lo smart working in Italia.
Smart working e sicurezza sul lavoro, cosa cambia con la nuova legge sulle PmiNovità per le aziende che consentono il lavoro agile: quando un collaboratore lavora in smart working in luoghi che non sono sotto il controllo...
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Smart working, multe fino a 7.500 euro e arresto: i nuovi obblighiLa legge sulle Pmi prescrive che il lavoratore in smart working debba essere debitamente informato. Si rischiano multe e arresto ... quifinanza.it
Comunque se per la crisi energetica viene valutato lo smart working per i concorsi andrebbe valutata la prova da remoto facebook
Smart working, dal 7 aprile multe (fino a 7.500 euro) per i datori di lavoro che non informano i dipendenti sui rischi: cosa cambia x.com