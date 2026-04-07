Smart Working | cosa cambia da oggi

Il 7 aprile 2026 segna l'inizio di una nuova fase per lo smart working, con norme più precise e un'attenzione maggiore alla sicurezza sul lavoro. Le modifiche riguardano soprattutto le modalità di organizzazione e le misure di tutela dei lavoratori che operano da remoto. Le nuove disposizioni interessano aziende e dipendenti, che dovranno adeguarsi alle regole aggiornate previste dalla legge.

Il cambiamento principale riguarda l’obbligo di fornire un’informativa scritta sui rischi legati al lavoro da remoto. Questo documento, che deve essere consegnato almeno una volta all’anno, non è più una semplice formalità: diventa uno strumento centrale per tutelare la salute di chi lavora fuori dall’ufficio. Nel dettaglio, l’informativa deve spiegare i possibili rischi connessi allo smart working, come l’affaticamento visivo dovuto all’uso prolungato del computer, i problemi posturali o lo stress. Inoltre, deve offrire indicazioni pratiche per lavorare in modo sicuro anche da casa o da altri luoghi. La vera novità è però l’introduzione di sanzioni per chi non rispetta queste regole. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Da oggi nuove regole per lo smart-working in Italia: ecco cosa cambiaDa oggi, 7 aprile 2026, entrano in vigore nuove regole sullo smart-working in Italia, volte a salvaguardare la sicurezza sul posto di lavoro anche... Smart Working, cambia tutto da oggi: ecco le nuove regole per le aziende e cosa rischia chi non le applicaA partire da oggi, 7 aprile 2026, entrano in vigore nuove regole sullo smart working che introducono sanzioni severe per i datori di lavoro... Il Futuro del Lavoro: Cosa Cambia Davvero e Come Prepararsi Temi più discussi: Smart working, novità da oggi per i datori di lavoro: cosa cambia; Smart working: cosa cambia dal 7 aprile con la nuova legge sulle Pmi; Smart working, da domani scatta l’obbligo di informazioni sulla sicurezza: cosa cambia; Smart working e informativa sicurezza, dal 7 aprile multe (fino a 7.500 euro) per i datori di lavoro: cosa cambia. Da oggi nuove regole per lo smart-working in Italia: ecco cosa cambiaDa oggi, 7 aprile 2026, entrano in vigore nuove regole sullo smart-working in Italia, volte a salvaguardare la sicurezza sul posto di lavoro anche quando la mansione è svolta fuori dai locali ... tpi.it Smart working, da oggi previsti nuovi obblighi per i datori di lavoro: cosa cambiaLeggi su Sky TG24 l'articolo Smart working, da oggi previsti nuovi obblighi per i datori di lavoro: cosa cambia ... tg24.sky.it Piano energia, smart working e targhe alterne: le ipotesi allo studio tra Ue e Italia - facebook.com facebook Ecco l'ennesima stangata della piovra burocratica Smart working, arriva una scartavetrata di burocrazia x.com