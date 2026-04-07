A partire da oggi, 7 aprile 2026, sono in vigore nuove disposizioni riguardanti lo smart-working in Italia. Queste regole sono state introdotte per tutelare la sicurezza dei lavoratori anche durante le attività svolte da remoto. Le normative aggiornate stabiliscono obblighi specifici per le aziende e i dipendenti, con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sicuro, anche al di fuori delle sedi aziendali.

Da oggi, 7 aprile 2026, entrano in vigore nuove regole sullo smart-working in Italia, volte a salvaguardare la sicurezza sul posto di lavoro anche quando la mansione è svolta fuori dai locali aziendali. Per i datori di lavoro che violano la norma sono previste sanzioni che vanno da una semplice multa fino al carcere. Le novità sono introdotte dalla Legge annuale sulle Piccole e Medie Imprese (n. 342026). In particolare, è stabilito che, anche in caso di smart-working, co-working o altri lavori svolti in luoghi non controllati direttamente dal datore di lavoro, resta in capo all’azienda la responsabilità di garantire condizioni adeguate di sicurezza. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Da oggi nuove regole per lo smart-working in Italia: ecco cosa cambia

Smart Working, cambia tutto da oggi: ecco le nuove regole per le aziende e cosa rischia chi non le applicaA partire da oggi, 7 aprile 2026, entrano in vigore nuove regole sullo smart working che introducono sanzioni severe per i datori di lavoro...

Scattano le nuove regole per lo smart working. Multe e reclusione: cosa cambia con la legge sulle PmiMentre la guerra contro l’Iran prosegue e si parla di razionamenti energetici e di un ritorno a un maggior uso dello smart working, entrano in vigore...

SITI per ADULTI BLOCCATI in ITALIA ecco la SOLUZIONE

Temi più discussi: Smart working, cosa cambia da oggi: nuove regole tra multe e rischio arresto; Dal 7 aprile nuove regole sullo smart working: scattano sanzioni per le aziende; Nuove regole sullo smart working, ora le aziende rischiano sanzioni; Smart working, martedì entra in vigore la legge Pmi: ecco le novità.

Scattano le nuove regole per lo smart working. Multe e reclusione: cosa cambia con la legge sulle PmiMentre la guerra contro l’Iran prosegue e si parla di razionamenti energetici e di un ritorno a un maggior uso dello smart working, entrano in vigore le ... gazzettadelsud.it

Smart working, da oggi nuove regole: cosa cambia | Multe per i datori di lavoro o arresto fino a 4 mesiSmart working, oggi entrano in vigore nuove regole: cosa cambia con la nuova legge, perché multe per i datori di lavoro o arresto fino a 4 mesi ... ilsussidiario.net

Cagliari nel #sardegna #sardinia #italia #italy #ingiroperlasardegna #cittadicagliari #casteddu #lifestyle - facebook.com facebook

Spotify Daily Italia [6/04/26]: #189. (-33) SWIM — 51,653 [+2k] Domani saremo completamente FUORI dalla classifica APRITE SUBITO LE PLAYLIST x.com