Il Centro Studi Europeo Hermes ha chiesto un intervento urgente per uniformare le norme relative alle slot machine in Italia, concentrandosi su orari e distanze. La richiesta arriva prima di eventuali modifiche alle concessioni, con l’obiettivo di mettere ordine a un settore che da tempo presenta disparità normative tra le varie regioni. La questione riguarda principalmente le regolamentazioni che interessano le attività di gioco e la loro collocazione sul territorio nazionale.

Il Centro Studi Europeo Hermes richiede un intervento immediato per uniformare le norme su orari e distanze delle slot in tutta Italia, considerandolo il passo essenziale prima di toccare le concessioni. La proposta mira a eliminare le disparità tra i vari comuni e i diversi segmenti del gioco legale. Giuseppe Tanga, che ricopre il ruolo di Direttore Esecutivo dell’ente di studi, ha messo in luce come l’attuale assetto sia caratterizzato da squilibri profondi. Queste asimmetrie, che colpiscono diversi rami del settore, sono ormai diventate insostenibili sia dal punto di vista regolatorio che economico. L’attenzione si concentra soprattutto sugli apparecchi da intrattenimento, attualmente immersi in una frammentazione normativa senza precedenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Slot in Italia: stop al caos normativo per salvare le PMI

Approvato Odg al Senato: stop al declino delle slot, la maggioranza cambia rottaL'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Claudio Lotito durante l'iter della Legge di Bilancio 2026 segna un passaggio politico...

Olbia sblocca Tilibbas: nuova viabilità e fine del caos normativoIl Comune di Olbia assume la piena competenza del rione Tilibbas dopo che l’assemblea del Cipnes ha approvato la modifica dei confini.

Argomenti più discussi: Mistero Chiesa, convocato con il Liverpool dopo il no all’Italia. Tifosi furiosi: Mai più in Nazionale; Casinò Non AAMS 2026 - Migliori Siti Sicuri in Italia; Siti non AAMS: Migliori bookmakers sicuri giocatori italiani 2026; Caso Chiesa: lascia la Nazionale, si allena con il Liverpool e Slot dice che sta bene. Ed è bufera social.

Chiesa out con l'Italia, ma non con il Liverpool. Slot: Si è allenato con noi, sarà a disposizioneNormalmente le dichiarazioni di Arne Slot non farebbero notizia, ma oggi in Italia siamo sicuri che verranno molto lette. Il tecnico del Liverpool ieri. tuttomercatoweb.com

Utilizzo illegale di telecamere e altre irregolarità, denunciato titolare di sala slot - facebook.com facebook

#Slot: “ #Chiesa è a disposizione, si è allenato e sarà convocato con il Manchester City” x.com