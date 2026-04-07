Il Comune di Olbia ha ottenuto la piena competenza sul rione Tilibbas dopo che l’assemblea del Cipnes ha approvato la modifica dei confini territoriali. Questa decisione permette di sbloccare le questioni legate alla viabilità nel quartiere, che fino a ora aveva subito ritardi a causa di problemi normativi. La modifica dei confini è stata ufficializzata e ora il Comune può intervenire direttamente sulla gestione del territorio.

Il Comune di Olbia assume la piena competenza del rione Tilibbas dopo che l’assemblea del Cipnes ha approvato la modifica dei confini. Il passaggio elimina i conflitti normativi tra l’area industriale e il centro urbano, sbloccando la pianificazione territoriale. L’operazione riguarda un’estensione di 11,4 ettari. Di questo spazio, circa la metà è occupata dal tessuto residenziale e dalle attività commerciali del quartiere, mentre la restante parte comprende aree non edificate situate tra le abitazioni e il Delta Hotels by Marriott. Il processo di trasferimento conclude un percorso di coordinamento tra l’amministrazione comunale e il consorzio industriale iniziato anni fa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia sblocca Tilibbas: nuova viabilità e fine del caos normativo

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