L’approvazione dell’ordine del giorno presentato dal senatore Claudio Lotito durante l’iter della Legge di Bilancio 2026 rappresenta un punto di svolta per il settore del gioco pubblico, con particolare attenzione alle apparecchiature da intrattenimento (AWP). Questa decisione indica un cambiamento di orientamento politico che potrebbe influenzare le future regolamentazioni e l’andamento del comparto.

L'approvazione dell'ordine del giorno presentato dal senatore Claudio Lotito durante l'iter della Legge di Bilancio 2026 segna un passaggio politico significativo per il comparto del gioco pubblico, in particolare per le AWP. Si tratta di un impegno formale assunto dalla maggioranza che va oltre la mera amministrazione ordinaria del settore e suggerisce che il centrodestra stia iniziando a riconoscere l'insostenibilità dell'attuale quadro normativo e fiscale costruito negli ultimi decenni. Anche se non si tratta di un provvedimento immediatamente vincolante per il Governo, il segnale è netto: il sistema del gioco fisico, soprattutto nelle sue componenti più tradizionali come le slot, sta vivendo una crisi indotta, sempre meno accettabile sia in termini di gettito erariale sia di capacità di presidio legale e concorrenza leale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Approvato Odg al Senato: stop al declino delle slot, la maggioranza cambia rotta

Defr Umbria approvato, la maggioranza: "Documento coraggioso che guarda al welfare e al lavoro". L'opposizione: "Solo promesse e rinvii"L'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato il Defr 2026-2028 con una maggioranza di 13 voti favorevoli, sostenendo un documento che punta su welfare e lavoro.

Leggi anche: Ddl consenso, la maggioranza fa mancare l'unanimità in commissione: il testo slitta al Senato. Ira delle opposizioni: "Salta il patto Meloni-Schlein"

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

LEGA * SENATO: «CRISI INEOS, POTENTI (LEGA): APPROVATO ODG PER TUTELA SETTORE MANIFATTURIERO E CHIMICO ITALIANO» - "In occasione dell'approvazione odierna al Senato del decreto per la continuità operativa dello stabilimento ex Ilva, è stato approvato un mio ... agenziagiornalisticaopinione.it