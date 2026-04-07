Skybackbone Engenio | Cloud sicuro e su misura

Skybackbone Engenio si distingue come una delle prime società di consulenza specializzate nel settore del cloud computing nel Centro e Nord Italia. La sua attività si concentra sull’offrire soluzioni di cloud su misura e sicure, supportando aziende di diverse dimensioni nella gestione delle infrastrutture digitali. La società si basa su una rete informatica consolidata, che costituisce la sua colonna portante, e si occupa di consulenza e implementazione di servizi cloud personalizzati.

di Maria Silvia Cabri È stata tra le prime società di consulenza operanti nel settore del cloud computing nel Centro e Nord-Italia, ed ha la spina dorsale nell’informatica. La ‘Skybackbone Engenio’ Srl di Carpi è stata fondata come startup da Luca Bulgarelli, Giuseppe Nale, Claudio Daolio ed Enrico Ronchetti, che hanno anche inventato il nome. ‘Skybackbone Engenio’: "Trent’anni di ingegno per domare la complessità digitale", come spiega Luca Bulgarelli, sales director. Ingegno e ingegneria: come è nata l’azienda? "L’innovazione tecnologica dovrebbe semplificare la vita delle imprese, ma spesso finisce per complicarla. È da questa consapevolezza che nel 2013 prende forma ‘Skybackbone Engenio’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Skybackbone Engenio: "Cloud sicuro e su misura" Europa: 180M€ per un cloud sicuro e indipendente, dati protetti.L'Europa Investe 180 Milioni di Euro per un Cloud Sovrano: Riconquistare il Controllo dei Dati La Commissione europea ha stanziato 180 milioni di... Padova celebra il design su misura: boiserie, sostenibilità e innovazione al centro di Casa su Misura 2026.Padova è diventata il cuore pulsante dell'interior design con l'apertura di Casa su Misura alla Fiera di Padova il 14 febbraio 2026.