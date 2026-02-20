Europa | 180M€ per un cloud sicuro e indipendente dati protetti
La Commissione Europea ha destinato 180 milioni di euro per sviluppare un cloud sicuro e indipendente, dopo aver riscontrato crescenti preoccupazioni sulla protezione dei dati. L’obiettivo è creare un’infrastruttura digitale che sia conforme alle normative europee e offra maggiore controllo alle aziende e ai cittadini. Con questa iniziativa, l’Europa cerca di ridurre la dipendenza dai provider stranieri e di rafforzare la sicurezza informatica. La proposta prevede l’implementazione di tecnologie avanzate per la protezione dei dati sensibili. La decisione mira a consolidare la sovranità digitale del continente.
L’Europa Investe 180 Milioni di Euro per un Cloud Sovrano: Riconquistare il Controllo dei Dati. La Commissione europea ha stanziato 180 milioni di euro per lo sviluppo di servizi cloud che rispettino le normative europee e garantiscano la sicurezza dei dati, segnando un passo decisivo verso una maggiore autonomia tecnologica del continente. L’iniziativa, formalizzata attraverso il Cloud III Dynamic Purchasing System, mira a ridurre la dipendenza da fornitori esteri e a proteggere le informazioni sensibili di aziende e istituzioni. Questa mossa strategica mira a trasformare la sovranità digitale da un mero requisito normativo a un vantaggio competitivo concreto.🔗 Leggi su Ameve.eu
