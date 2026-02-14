Padova celebra il design su misura | boiserie sostenibilità e innovazione al centro di Casa su Misura 2026

Padova si anima il 14 febbraio 2026 con l’apertura di Casa su Misura, evento che mette in mostra il meglio del design italiano su misura. La manifestazione nasce dall’esigenza di valorizzare soluzioni personalizzate e sostenibili, portando in fiera progetti innovativi di boiserie e arredi su misura. Durante l’evento, aziende e designer presentano creazioni che combinano estetica e rispetto per l’ambiente, attirando appassionati e professionisti del settore. La mostra si svolge alla Fiera di Padova, trasformata in un’area dedicata a scoprire le nuove tendenze dell’interior design.

Casa su Misura: Il Design Italiano Ritorna al Centro del Palcoscenico a Padova. Padova è diventata il cuore pulsante dell'interior design con l'apertura di Casa su Misura alla Fiera di Padova il 14 febbraio 2026. La manifestazione, che si estenderà fino al 15 febbraio e poi dal 19 al 22 febbraio, celebra la personalizzazione, la sostenibilità e l'innovazione nel settore dell'arredamento, offrendo un'ampia vetrina per oltre 160 espositori su una superficie di 23.000 metri quadrati. Un Ritorno alle Origini: La Filosofia del "Tailor-Made". Casa su Misura si presenta come un osservatorio privilegiato sulle trasformazioni del mondo dell'arredamento, con un particolare sulla filosofia del "tailor-made".