Skifidol italian Brainrot days a Carini | due giornate di festa al centro commerciale Poseidon

Gli Skifidol Italian Brainrot™ Days arrivano a Carini, presso il centro commerciale Poseidon, per due giornate di incontri e divertimento. Un evento dedicato ai giovani appassionati, che offre l’opportunità di vivere un’esperienza coinvolgente e condividere la passione per gli Skifidol. Un’occasione per incontrare altre persone e partecipare a attività dedicate, in un contesto organizzato e di facile accesso per tutta la famiglia.

Arrivano a Carini gli Skifidol Italian Brainrot™ Days, il tour live show che sta facendo impazzire i giovanissimi di tutta Italia. Dopo il successo travolgente in tutto il mondo, l'evento ufficiale che porta dal vivo il fenomeno pop più virale degli ultimi mesi approda in Sicilia: l'appuntamento.

Arrivano i nuovissimi personaggi delle carte BrainRoad! Colto Letta e Pata Load saranno disponibili a partire dal 16/01 in tutti i nostri ristoranti. Colleziona tutte le carte Skifidol Italian Brainrot in edizione limitata BrainRoad! Scopri come ottenerle #roadhouse - facebook.com facebook

