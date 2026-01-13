Gli Skifidol Italian Brainrot Days fanno tappa anche in Romagna con due appuntamenti per giovanissimi

Gli Skifidol Italian Brainrot Days arrivano in Emilia-Romagna, portando il loro tour ufficiale nel Romagna Shopping Valley di Savignano sul Rubicone. Dopo aver riscosso successo in tutta Italia, questa iniziativa offre ai più giovani l'opportunità di partecipare a due eventi dedicati ai trend più recenti. Gli appuntamenti sono pensati per coinvolgere i giovanissimi in un’esperienza di scoperta e condivisione, in un contesto sicuro e informativo.

Gli Skifidol Italian Brainrot Days fanno tappa in Emilia-Romagna. Dopo il successo registrato in tutta Italia, il tour ufficiale che porta dal vivo uno dei trend più virali degli ultimi mesi arriva al Romagna Shopping Valley di Savignano sul Rubicone, con un doppio appuntamento in programma.

Arrivano i nuovissimi personaggi delle carte BrainRoad! Colto Letta e Pata Load saranno disponibili a partire dal 16/01 in tutti i nostri ristoranti. Colleziona tutte le carte Skifidol Italian Brainrot in edizione limitata BrainRoad! Scopri come ottenerle #roadhouse - facebook.com facebook

