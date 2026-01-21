Quando gioca Sinner dove vederlo in TV agli Australian Open e chi è il prossimo avversario

Scopri quando e dove seguire Jannik Sinner durante gli Australian Open, inclusi gli orari delle sue partite in TV. L’articolo fornisce informazioni sul prossimo incontro del tennista italiano e sul suo avversario successivo. Restate aggiornati per conoscere tutte le novità sulla sua partecipazione al torneo e i dettagli per seguire le sue performance in diretta.

Jannik Sinner quando gioca e dove vederlo in TV agli Australian Open? Chi è il suo prossimo avversario? Queste sono probabilmente alcune delle domande più gettonate da parte degli utenti. Ebbene concentriamoci subito sulla prima curiosità. Dopo aver superato agilmente Hugo Gaston nella partita d’esordio del 20 gennaio, il tennista altoatesino ha un nuovo ostacolo da affrontare. Ma quando scenderà in campo e quando gioca Jannik Sinner? Il prossimo match è in programma per giovedì 22 gennaio alle ore 09:00 circa. Ma dove vederlo in TV l’incontro di Sinner in programma il 22 gennaio? Ebbene la gara, così come tutti gli altri match degli Australian Open 2026, sono un’esclusiva Warner Bros. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Australian Open, Sinner torna in campo. Quando gioca e dove vederloL'Australian Open, primo torneo del circuito Slam 2026, sta per cominciare.

