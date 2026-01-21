Jannik Sinner affronterà Duckworth in un match del circuito ATP. La sfida è prevista per [data], alle [orario], e sarà trasmessa in diretta su [canalestreaming]. I due giocatori si sono già incontrati in passato, con Sinner che ha ottenuto risultati significativi. Per seguire l'incontro, consultate i servizi di streaming o la programmazione televisiva. Sinner, che ha aperto la stagione con una vittoria agli Australian Open, punta a consolidare il suo ranking.

Jannik Sinner ha iniziato nel migliore dei modi la stagione con la vittoria al primo turno degli Australian Open contro Gaston. Due set vinti agevolmente e poi il ritiro del francese che ha. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, quando gioca contro Duckworth? Data, orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e montepremi

Quando gioca Sinner contro Duckworth agli Australian Open: orario e dove vedere l’incontro in TV e streamingIl match tra Jannik Sinner e James Duckworth agli Australian Open si giocherà giovedì 22 gennaio.

Leggi anche: Sinner quando gioca? Jannik sfida Shelton nei quarti a Parigi: orario, dove vederla (tv e streaming), precedenti e rankng

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Sinner, quando gioca contro Gaston all’Australian Open: orario e dove vedere il match in tv; Jannik Sinner - Hugo Gaston all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner-Duckworth, in palio il terzo turno: quando e dove vederlo; Sinner, quando gioca contro Gaston? Orario e dove vedere (in tv e streaming) l'esordio di Jannik agli Australian Open.

Quando gioca Sinner e dove vedere la sfida con Duckworth in tv e in streamingL'azzurro sfiderà nel secondo turno l'australiano James Duckworth sul cemento della Rod Laver Arena. Ecco quando gioca e dove vedere la partita ... msn.com

Sinner, quando gioca contro Duckworth? Orario e dove vederla (tv e streaming). Il secondo turno degli Australian OpenBuona la prima per Jannik Sinner. L'azzurro, tornato in campo a Melbourne per gli Australian Open (Slam che ha vinto nel 2024 e 2025) ha vinto all'esordio contro il francese Gaston ... ilmessaggero.it

Australian Open 2026, Sinner-Duckworth al secondo turno: ecco quando si gioca e dove vederla - facebook.com facebook

#Sinner-Duckworth, secondo turno Australian Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com