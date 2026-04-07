Sinner oggi debutta a Montecarlo sfida con Humbert | orario e come vedere match in tv

Oggi, 7 aprile 2026, Jannik Sinner esordisce al torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano affronterà in partita il giocatore francese Humbert, in un match che si svolgerà nel corso della giornata. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e sarà possibile seguirlo anche tramite le piattaforme digitali dedicate agli eventi sportivi. La sfida si gioca sul campo principale del torneo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner debutta all'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026. L'azzurro, numero 2 del mondo, nel match del secondo turno – in diretta tv e streaming – affronta il francese Hugo Humbert, 27 anni e numero 34 del ranking, che al primo turno ha vinto il derby con il connazionale Moise Kouame per 6-3, 7-5. Sinner, all'esordio sulla terra rossa europea dopo i trionfi sul cemento americano nei tornei di Indian Wells e Miami, scende in campo nel secondo incontro sul Campo Centrale. Il programma si apre alle 11 con la sfida tra l'azzurro Matteo Berrettini, in tabellone con una wild card, e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, nel main draw come lucky loser. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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