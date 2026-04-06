Sinner debutta a Montecarlo A che ora gioca e dove vedere la sfida a Humbert

Montecarlo, 6 aprile 2026 – Jannik Sinner si appresta a giocare nel tabellone singolare del torneo sulla terra rossa. La sua prima partita è prevista per questa sera alle ore 19:00 e sarà possibile seguirla in diretta televisiva su un canale sportivo dedicato. L’avversario che affronterà sarà un tennista francese. La sfida si svolgerà sui campi del torneo, che quest’anno si svolge nella celebre località monegasca.

Montecarlo, 6 aprile 2026 – Jannik Sinner è pronto a debuttare nel tabellone singolare del Masters 1000 di Montecarlo, dopo essere già sceso in campo sulla terra rossa del Principato in occasione del match di doppio in coppia con il belga Zizou Bergs, con i due ad avere la meglio del tandem formato dal norvegese Casper Ruud e il ceco Tomas Machac. L'avventura dell'altoatesino comincia con la sfida con Ugo Humbert, reduce dal successo nel derby francese con Moise Kouamé, ko 6-3, 7-5. "Mi piace giocare sulla terra battuta, ma non è la mia superficie preferita – le parole dell'altoatesino –. Credo davvero di poter giocare un buon tennis. Non ho ancora vinto nessun '1000' sulla terra ma ci sono andato vicino un paio di volte". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner debutta a Montecarlo. A che ora gioca e dove vedere la sfida a Humbert A che ora gioca Sinner oggi all’Atp di Miami 2026: dove vedere in tv la sfida con Tiafoe e i precedentiMiami, 26 marzo 2026 - Dopo Alex Michelsen, mandato al tappeto per 7-5, 7-6, c'è un altro americano sulla strada di Jannik Sinner al Masters 1000 di... A che ora gioca Sinner oggi a Indian Wells contro Zverev: dove vedere la semifinale in tv e i precedentiMilano, 14 marzo 2026 - È rimasto Alexander Zverev a dividere Jannik Sinner dalla sua prima finale al Masters 1000 di Indian Wells. Temi più discussi: Jannik Sinner al Montecarlo Masters 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Il tabellone del Masters 1000 di Monte-Carlo; Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla; Sinner, quando gioca a Montecarlo? Kouame o Humbert al secondo turno: data, tabellone e dove vederlo in tv (anche in chiaro). Sinner debutta a Montecarlo. A che ora gioca e dove vedere la sfida a HumbertL'azzurro gioca la prima partita nel tabellone di singolare del torneo del Principato contro il francese, numero 34 del mondo ... sport.quotidiano.net Sinner domina il debutto nel doppio a Montecarlo e conquista con autorità il secondo turno ATPSinner debutta vincendo in doppio a Montecarlo con Zizou Bergs Lunedì, al Masters 1000 di Montecarlo, il numero 2 del mondo Jannik Sinner ha esordito ... assodigitale.it Il tabellone del Masters 1000 di Monte-Carlo è servito! #Sinner debutta contro uno tra Humbert e Kouamé, #Musetti contro Vacherot o Majchrzak… ma il bello viene dopo... x.com In attesa di vederlo debuttare nel singolare del primo 1000 della stagione sul rosso, Jannik Sinner vince e si diverte nel doppio con Zizou Bergs I due infatti hanno vinto al debutto nel doppio di Monte facebook