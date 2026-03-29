Sinner-Lehecka oggi in tv ATP Miami 2026 | orario finale canale esatto streaming

Oggi in televisione si può seguire la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka. La partita si svolge nell’ambito dell’ATP Miami 2026, il secondo torneo più importante dell’anno dopo gli Slam e le ATP Finals. Sono stati resi noti l’orario di inizio, il canale di trasmissione e le opzioni di streaming disponibili.

Jannik Sinner contro Jiri Lehecka: è questa la finale del Masters 1000 di Miami, il secondo torneo dell’anno della categoria che si pone immediatamente sotto gli Slam (e le ATP Finals) per importanza. Occasione più unica che rara, quella che toccherà oggi alle 21:00 al numero 2 del mondo: completare il Sunshine Double. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA DALLE 21.00 L’accoppiata Indian Wells-Miami, nel suo caso, potrebbe avere un altro tipo di pezzo di storia addosso, nel senso che da quando c’è stato il trasferimento da Crandon Park all’Hard Rock Stadium nessuno è ancora riuscito a vincere sia l’uno che l’altro torneo. Già tre i confronti tra Sinner e Lehecka. 🔗 Leggi su Oasport.it

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