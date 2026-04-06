Domani, martedì 7 aprile, Jannik Sinner scenderà in campo sul Court Rainier III per la partita di apertura dell’ATP 1000 di Montecarlo. La sfida si svolgerà nel contesto del torneo e sarà trasmessa in diretta streaming e su canali televisivi dedicati. La partita precedente ha visto l’avversario di Sinner in azione, in attesa della sua prima sfida ufficiale nel torneo.

Il percorso di Jannik Sinner nell’ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Il numero 2 del mondo tornerà sulla terra del Principato due anni dopo l’ultima volta, quando si arrese a Stefanos Tsitsipas nella semifinale. L’altoatesino vuole iniziare nel migliore dei modi la stagione sul rosso in un torneo che non ha mai vinto nella sua giovane ma già prolifica carriera. L’avversario, già noto da domenica, sarà il francese Ugo Humbert, abile a sconfiggere nella prima giornata il connazionale Moïse Kouame per 6-3 7-5. La rincorsa al vertice della classifica ATP riparte quindi dalla terra battuta monegasca, su cui Sinner è abituato ad allenarsi data la sua residenza a Monaco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, streaming, partita precedente

Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, dove vederla in tv e streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell’ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III.

Berrettini-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, dove vederla in tv e streamingSarà una mattinata all’insegna del tricolore quella che andrà in scena domani sul Court Ranier III.

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Sarà Ugo Humbert il primo avversario di Jannik Sinner al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il n. 34 al mondo ha vinto il derby francese con il 17enne Moise Kouamé. Tra Sinner e Humbert ci sono due precedenti, l'ultimo a Roma 2021. Il Masters 1000 di Monte-Ca facebook