Berrettini-Humbert ATP Montecarlo 2026 | orario dove vederla in tv e streaming

Domani sul Court Ranier III dell’ATP di Montecarlo si terrà una partita tra un tennista italiano e Ugo Humbert. La sfida si svolgerà in mattinata e sarà seguita dall’esordio di Jannik Sinner contro Humbert. L’evento sarà trasmesso in diretta tv e streaming, con orario ancora da comunicare. La giornata si preannuncia ricca di incontri di rilievo nel torneo monacense.

Sarà una mattinata all’insegna del tricolore quella che andrà in scena domani sul Court Ranier III. Prima dell’esordio di Jannik Sinner contro Ugo Humbert, il campo centrale dell’ATP di Montecarlo 2026 ospiterà un altro italiano. Alle ore 11.00 è infatti atteso alla prima partita in singolare Matteo Berrettini che sfiderà lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il romano ha rotto il ghiaccio nel Principato conquistando in coppia con Andrea Vavassori il successo nel tabellone di doppio ed ora vuole avanzare al prossimo turno anche in singolare. L’italiano non ha iniziato al meglio la stagione sulla terra battuta; una settimana fa, a Marrakech, uscì sconfitto al primo turno dopo una battaglia contro Ignacio Buse. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Berrettini-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, dove vederla in tv e streaming Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, dove vederla in tv e streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell’ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Berrettini/Vavassori-De Minaur/Norrie, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingAndrea Vavassori non sarà affiancato da Simone Bolelli durante il Masters 1000 di Montecarlo: il compagno di gioco ha perso il papà alla vigilia di... Temi più discussi: Il tabellone del Masters 1000 di Monte-Carlo; Il tabellone del Montecarlo Masters 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani · Tennis ATP; Masters 1000 Monte-Carlo, Sinner con Zverev; Musetti, Darderi e Cobolli nello stesso quarto; Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla. Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, dove vederla in tv e streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell'ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Il numero 2 del mondo tornerà sulla ... oasport.it ATP Montecarlo, il programma di martedì 7 aprile: Berrettini, Sinner e Alcaraz sul CentraleMatteo Berrettini apre il programma sul Court Rainier III di Montecarlo, prima di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Chiudono Monfils e Bublik ... ubitennis.com ULTIM'ORA TENNIS ATP Monte-Carlo, domani #Sinner-Humbert 2° match dalle 11.00 Apre Berrettini-Bautista, alle 11.00 anche Darderi-Hurkacz #SkySport #SkyTennis x.com ATP 1000 Monte Carlo 2026 Il sorteggio degli italiani Sinner vs Humbert/Kouame (2° turno) Musetti vs Vacherot/Majchrzak (2° turno) Cobolli vs Qualificato/LL Darderi vs Hubert Hurkacz Berrettini vs Qualificato/LL facebook