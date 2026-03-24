Prestazione impeccabile dell’azzurro: 6-1, 6-4 in poco più di un’ora. E arriva anche un record storico nei Masters 1000 Jannik Sinnercontinua la sua corsa a Miami senza ostacoli. Il numero uno italiano supera con autorità Corentin Moutet e vola agli ottavi di finale grazie a un netto 6-1, 6-4maturato in appena 1 ora e 11 minuti di gioco. Una prestazione dominante, che conferma il grande momento di forma dell’azzurro, ora atteso dalla sfida contro Alex Michelsen. La partita si indirizza fin dalle prime battute. Sinner prende subito il controllo degli scambi, imponendo ritmo e precisione contro un avversario troppo timido nel primo set. Due break consecutivi nel quarto e sesto game, quattro ace e una percentuale altissima di prime in campo (88%) permettono all’azzurro di chiudere il parziale in appena 26 minuti sul 6-1. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - ATP Miami, Sinner domina Moutet in due set e vola agli ottavi

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