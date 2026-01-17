Djokovic | Sinner e Alcaraz? Sono i più forti ora ma io

Novak Djokovic riconosce Sinner e Alcaraz come i giocatori più forti del momento, ma sottolinea la sua determinazione a competere ad alti livelli. In vista dell'Australian Open, il campione serbo si prepara a sfidare i migliori, confidando nelle proprie capacità e nella condizione fisica. La sua esperienza e la volontà di rimanere al vertice sono elementi chiave nel percorso verso un altro importante risultato nel circuito ATP.

Il campione serbo si dice pronto a dare battaglia all'Australian Open: "Sinner e Alcaraz giocano a un livello superiore a tutti gli altri, ma so che quando sto bene posso competere con tutti".

