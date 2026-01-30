In corso Alcaraz-Zverev Carlos ha i crampi | 6-4; 7-6; 6-7; 0-1 Poi Sinner-Djokovic

Al momento si sta giocando il match tra Alcaraz e Zverev. Carlos ha avuto alcuni crampi e ora il punteggio è 6-4, 7-6, 6-7, con Zverev in vantaggio 1-0 nel quarto set. Intanto, si sta preparando il match tra Sinner e Djokovic. Sinner è avanti 6-4 nei precedenti con il serbo, avendo vinto cinque volte di fila, tra cui la semifinale degli Australian Open del 2024, arrivata dopo il ritiro di Musetti.

Carlos sotto 0-15 tenta una discesa a rete e infila Sascha in contropiede; passa avanti con una prima al centro, poi commette un doppio fallo ma con una bella smorzata va sul 40-30. Chiude con un gran lungolinea, favorito anche dal gioco centrale scelto dal tedesco. Segnali di ripresa da parte di Alcaraz, che riprende a spingere nel turno di risposta. Zverev va comunque a gioco ai 30, ma forse il peggio sembra essere passato. Alcaraz inizia a essere tradito anche dal rovescio, Zverev scappa sullo 0-30 facilmente prima di «regalare» una risposta su una seconda di servizio. Di testa Carlos però c'è e riesce a ribaltare il punteggio con tre punti di fila e tenendo ai vantaggi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

