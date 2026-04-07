Sinner debutto facile a Montecarlo | batte Humbert 6-3 6-0 e avanza agli ottavi

Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria il suo percorso nel torneo Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo in due set il suo avversario, Humbert, con il punteggio di 6-3, 6-0. La partita si è conclusa in circa un'ora e mezza, consentendo all'italiano di qualificarsi per gli ottavi di finale. La gara si è svolta sul campo centrale del torneo, davanti a un pubblico di appassionati.

Montecarlo, 7 aprile 2026 - Esordio senza problemi per Jannik Sinner nel torneo Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro passa agli ottavi a spese del francese Ugo Humbert, battuto 6-3, 6-0 in 64 minuti di gioco. Reduce dal "Sunshine Double", il campione altoatesino inizia al meglio la stagione sulla terra approdando agli ottavi del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco. Seconda testa di serie e bye al primo turno, il 24enne italiano ha sconfitto il francese in un'ora e 4 minuti di gioco. Per un posto nei quarti Sinner affronterà il vincente del match fra Francisco Cerundolo, numero 16 del seeding, e Tomas Machac. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner, debutto facile a Montecarlo: batte Humbert 6-3, 6-0 e avanza agli ottavi Sinner domina Humbert e vola agli ottavi: esordio perfetto a MontecarloIl numero 2 del mondo supera il francese 6-3 6-0 in poco più di un’ora e vola agli ottavi del Masters 1000. Tennis: a Miami Sinner batte 6-1 6-4 il francese Moutet e avanza agli ottaviJannik Sinner batte 6-1 6-4 il francese Corentin Moutet e accede agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, dove troverà lo... Temi più discussi: Tennis, oggi il debutto a Montecarlo di Sinner ed Alcaraz; Sinner-Humbert oggi su Sky: 2° match dalle 11; Montecarlo, tutti gli orari: ecco quando debuttano Sinner e Alcaraz; Sinner e Zverev a Montecarlo: l’esibizione con i bambini prima del debutto al torneo. Sinner, e ora che succede con il doppio? Sovrapposizione con il singolare o assenza del giorno di riposo: le ipotesiJannik Sinner, com'è noto, ha ieri superato il primo turno nel torneo di doppio a Montecarlo, giocato in coppia con Zizou Bergs. Assieme al belga ha ... oasport.it Sinner debutto vincente a Miami Battuto Dzumuhur in due setJannik eguaglia il record di Djokovic: 24 set vinti consecutivamente nei Master 1000. Ora affronta il vincente di Moutet-Machac ... panorama.it Tutto facile per Sinner: 6-3 6-0 al francese Humbert all’esordio a Montecarlo - facebook.com facebook Cambiano superfici e continenti, non il risultato Sinner allunga il suo record di set consecutivi nei Masters 1000 a 38 e conquista il terzo turno a Monte-Carlo, dove affronterà F. Cerundolo o Machac @BMWItalia x.com