Jannik Sinner batte 6-1 6-4 il francese Corentin Moutet e accede agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Miami, dove troverà lo statunitense Alex Michelsen. Nel doppio avanzano Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che vanno ai quarti dopo aver superato 6-3 7-6(75) la coppia formata dall’argentino Tomás Martín Etcheverry e dal cileno Alejandro Tabilo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Tennis: a Miami Sinner batte 6-1 6-4 il francese Moutet e avanza agli ottavi

Articoli correlati

Jannik Sinner avanza agli ottavi a Miami e non dà scampo a Moutet con una superba prestazione al servizioProsegue senza intoppi la marcia di Jannik Sinner nei Miami Open 2026 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000: il numero 2 del seeding...

LIVE Sinner-Moutet, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’estroso francese sulla strada degli ottaviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona notte e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sfida del terzo turno del Masters1000 di Miami tra Jannik...

Tutti gli aggiornamenti su Miami Sinner

Temi più discussi: Jannik Sinner al Miami Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner all'Atp Miami 2026: il tabellone e gli avversari; Sinner: Miami mi è mancata. Sento il tifo degli italiani, vogliamo farli felici. Kimi? Incredibile; Jannik Sinner oggi al Miami Open 2026 contro Damir Dzumhur: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis ATP.

Sinner agli ottavi all'Atp Miami: Moutet battuto 6-1, 6-4Al Masters 1000 di Miami è il giorno del ritorno in campo di Jannik Sinner. Il numero due al mondo affronta il francese Corentin Moutet per un posto negli ottavi di finale. sport.sky.it

LIVE Sinner-Moutet 6-1, 6-4, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro avanza risparmiando energieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI SINNER-MOUTET Si chiude qui la DIRETTA LIVE dell'incontro di 3° turno di Jannik SINNER, che vede ... oasport.it

Sinner batte 6-1 6-4 il francese Moutet e accede agli ottavi del Masters 1000 di Miami, dove troverà lo statunitense Michelsen. #ANSA facebook

Sinner batte 6-1 6-4 il francese Moutet e accede agli ottavi del Masters 1000 di Miami, dove troverà lo statunitense Michelsen. #ANSA x.com