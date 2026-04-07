Sinner-Bolt incontro tra fenomeni a Montecarlo | Jannik spiega la sua emozione

Dopo aver vinto una partita contro Humbert, il tennista italiano ha incontrato a Montecarlo il velocista giamaicano Usain Bolt. L'evento è stato documentato in un video pubblicato sui social. L'incontro tra i due atleti ha attirato l'attenzione degli spettatori e dei media, suscitando interesse per questa occasione tra campioni di discipline diverse. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte dei protagonisti.

Dopo la vittoria contro Humbert, Jannik Sinner ha incontrato Usain Bolt a Montecarlo: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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