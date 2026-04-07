Dopo la vittoria nel primo match dell’ATP di Montecarlo 2026, Jannik Sinner ha scambiato alcune battute con il velocista Usain Bolt, presente in tribuna. Bolt, detentore del record mondiale sui 100 metri, ha manifestato sorpresa per la rapidità con cui l’italiano ha concluso l’incontro. Il video dello scambio tra i due atleti ha fatto il giro dei social, attirando l’attenzione degli appassionati di sport.

Il detentore del record del mondo sui 100 metri è rimasto stupito dalla velocità con cui Jannik Sinner ha chiuso il suo primo match all’Atp di Montecarlo 2026. Usain Bolt era in tribuna a gustarsi il debutto stagionale del campione azzurro sulla terra rossa contro Ugo Humbert, che però è durato appena un’ora e 4 minuti. “Ti sei divertito?” ha chiesto Sinner a Bolt nel loro incontro post-match, con il giamaicano che ha abbozzato una risposta affermativa. Dopo qualche battuta su forza e muscoli, i due campioni hanno chiacchierato per qualche secondo, prima di congedarsi con un ringraziamento di Sinner: “È stato un piacere “. Video credit: Atp L'articolo “Ti sei divertito?”: lo scambio di battute tra Sinner e Bolt dopo il match vinto a Montecarlo Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Montecarlo, oggi Sinner-Humbert al secondo turno – Il match in diretta(Adnkronos) – Jannik Sinner debutta all'Atp Masters 1000 di Montecarlo oggi, martedì 7 aprile 2026.

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