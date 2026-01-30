Australian Open la semifinale Djokovic-Sinner 11° incontro tra i 2 3-6 6-3 tra Novak e Jannik dopo 2 set - DIRETTA
Questa sera Novak Djokovic e Jannik Sinner si sfidano nella semifinale degli Australian Open. È il loro undicesimo incontro e finora Djokovic ha avuto la meglio in quattro delle prime cinque sfide. Dopo due set, il punteggio è 3-6, 6-3, con il serbo che ha dimostrato ancora una volta la sua tenacia e la sua esperienza nei momenti più caldi. I tifosi sono in piedi, pronti a vedere se Sinner riuscirà a rispondere e portare avanti la sua corsa nel torneo.
Il serbo ha vinto quattro dei primi cinque incontri, imponendo la propria esperienza e solidità nei momenti decisivi. Successivamente è arrivata la svolta dell’azzurro, capace di vincere gli ultimi cinque confronti, inclusi quelli disputati al Roland Garros e a Wimbledon nella passata stagione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
