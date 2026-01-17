Nel 2025, Bellaria registra un aumento significativo di matrimoni, segnando un nuovo record. Questo dato, seppur non esaustivo, riflette un segnale positivo sul benessere della comunità, insieme alla crescita dei nuovi nati. Un trend che testimonia una fase di ripresa e di fiducia nel futuro locale, offrendo un quadro incoraggiante per il settore e per la vita sociale della città.

“Una crescita che fa ben sperare, un dato senz’altro non esaustivo ma che offre una chiave di lettura positiva sullo stato di salute della nostra comunità, al pari del numero dei nuovi nati, finalmente tornato a crescere ". Così il sindaco Filippo Giorgetti, negli scorsi giorni, ha commentato il nuovo aumento del numero di matrimoni fatto registrare a Bellaria Igea Marina: nel 2025 appena concluso sono stati 70, otto in più rispetto a quelle 62 cerimonie che nel 2024 già avevano rappresentato la cifra più alta raggiunta in anni recenti. Ad aumentare sono state soprattutto le cerimonie religiose, passate dalle 13 del 2024 a 20 nel 2025, mentre quelle civili sono state 50, una in più rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Carmignano, nozze ogni tre giorni. Il boom dei matrimoni continua

Leggi anche: 2025, i matrimoni delle star: chi si è sposato quest’anno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Bellaria, boom di matrimoni. Il 2025 è l'anno dei record: quanti sì all'altare; A Bellaria ci si sposa anche in hotel: boom di matrimoni nel 2025; A Bellaria ci si sposa anche in hotel: boom di matrimoni nel 2025; Bellaria è la regina dei matrimoni: “L’indotto fa bene all’economia”.

Bellaria è la regina dei matrimoni: “L’indotto fa bene all’economia” - I fiori d’arancio spuntano nel lungomare: la città di Panzini si conferma meta ambita dalle ... corriereromagna.it