Sindaco invita i cittadini a mangiare le nutrie

Il sindaco di Gerre de' Caprioli ha proposto ai cittadini di consumare le nutrie, un'innovativa iniziativa che ha attirato l'attenzione locale. La proposta è stata presentata durante una riunione pubblica e mira a gestire la presenza di questa specie nel territorio. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma il sindaco ha invitato i cittadini a valutare questa possibilità. La proposta ha suscitato reazioni diverse tra i residenti.

A Pasquetta, a Gerre de’ Caprioli, piccolo comune della provincia di Cremona, il menu ha sorpreso molti: nutrie alla griglia o in umido servite come piatto principale A spiegare come si prepara questo particolare piatto è la cuoca della Confraternita della Nutria, intervistata da “Mattino Cinque”. “La preparazione è molto semplice”, racconta la donna. “La sera prima si mette la carne a marinare con limone, aglio ed erbe aromatiche. Il giorno successivo, una volta tolta dalla marinatura e asciugata, si procede con una cottura simile a quella del coniglio, realizzando un arrosto tradizionale”. L’unica variazione riguarda la sfumatura: “Si usa la birra al posto del vino bianco”, precisa, sottolineando come questo conferisca un aroma particolare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Sindaco invita i cittadini a mangiare le nutrie “La città storica riapre”: il candidato sindaco Carbone invita i cittadini a un confronto sul rilancio del centroSi intitola “La città storica riapre” uno dei primi eventi pubblici della campagna elettorale teatina, organizzato dal candidato sindaco Alessandro... Animalisti contro il sindaco Lepore: “L’ordinanza sull’uccisione delle nutrie è un atto di crudeltà”Bologna, 21 marzo 2026 – Gli animalisti si scagliano contro il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Temi più discussi: Allerta Meteo: situazione verso la normalità. Il Sindaco firma l’ordinanza di chiusura del C.O.C. - AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE; FOTO - APERTO IL COMITATO ELETTORALE DI MARCELLO SCURRIA SINDACO: PARTECIPAZIONE E DIALOGO CON I CITTADINI, INVITO GLI ALTRI CANDIDATI SINDACO; Il sindaco diventa giardiniere, a Casciana Terme Lari Paolo Mori adotta un’area verde: Una scelta di senso civico; Signa accelera il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica, con aperture straordinarie dell’Ufficio Anagrafe. Maltempo, lo sfogo del sindaco di San Giuliano di Puglia: Non rimuovete le transenneMaltempo, lo sfogo del sindaco di San Giuliano di Puglia: Non rimuovete le transenne ... msn.com Sala rassicura i cittadini: Milano non sarà bloccata. E Atm conferma: Metrò aperte fino alle 2Il sindaco Giuseppe Sala ha percepito quest’aria negativa e ieri mattina 29 gennaio, a margine della presentazione del Salone di Mobile in Triennale, ha provato a lanciare un messaggio distensivo ai ... ilgiorno.it FIUMICINO ONLINE - Fiumicino celebra 34 anni di autonomia: il sindaco Mario Baccini invita la cittadinanza il 16 aprile in Aula Consiliare: "Premi agli atleti e omaggio alla storia del Comune" ... Clicca qui - facebook.com facebook