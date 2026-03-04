Pattinaggio per Vittoria Andreetta il primo titolo italiano della stagione di velocità indoor

Alla prima gara della stagione della velocità indoor di pattinaggio, primo titolo italiano conquistato da un'atleta dell'Adhp Cosmo di Noale. A vincere la medaglia d'oro ai Campionati italiani, svoltisi a Pescara, è Vittoria Andreetta sul giro crono atleti contrapposti categoria allievi. Una partenza alla grande per la giovanissima pattinatrice, che già lo scorso anno aveva raccolto vari successi. Il team noalese, guidato dal presidente Roberto Geronazzo e composto dall'allenatore Brian Geronazzo e dal suo aiuto Luca Semenzato, ha ottenuto buoni risultati, considerata anche le difficoltà di doversi allenare sotto la pioggia o con la pista bagnata, non potendo contare su una struttura coperta.