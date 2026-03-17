Atletica 2026 Mondiali indoor Torun ed Europei Birmingham su Sky e NOW

Sky ha acquisito i diritti televisivi per i Mondiali indoor di Torun e gli Europei di Birmingham del 2026. Tra gli atleti che parteciperanno ci sono Furlani, Battocletti e Dosso. Le competizioni saranno trasmesse su Sky e sulla piattaforma NOW, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire in diretta gli eventi di atletica internazionale.

Sky acquisisce i diritti di Mondiali indoor di Torun ed Europei di Birmingham 2026: attesi Furlani, Battocletti e Dosso. Sky rafforza la propria offerta dedicata all’atletica leggera grazie all’acquisizione dei diritti di due importanti appuntamenti internazionali per il 2026: i campionati Europei di Atletica Leggera, al via in estate dal 10 al 16 agosto a Birmingham, nel Regno Unito, e i campionati Mondiali di Atletica Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo a Torun, in Polonia. Entrambi gli eventi saranno trasmessi su Sky e in streaming su NOW. La prima tappa sarà la 21ª edizione dei Campionati Mondiali Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo all’Arena Torun, in Polonia. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Atletica 2026, Mondiali indoor Torun ed Europei Birmingham su Sky e NOW Articoli correlati Mondiali indoor di atletica, il programma degli azzurri a TorunVentisei atleti italiani in gara da venerdì 20 a domenica 22 marzo ai Campionati del mondo indoor in Polonia. Quanti soldi si guadagnano ai Mondiali Indoor di atletica? Montepremi sfizioso a TorunI Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo: la rassegna iridata al coperto torna in scena ad... Una raccolta di contenuti su Europei Birmingham Discussioni sull' argomento LIVE Atletica, Campionati Italiani marcia 2026 in DIRETTA: Alex Schwazer penalizzato dai giudici, titoli a Fiorini ed Orsoni; Mondiali, l’Italia sogna in grande: la prima volta di Battocletti, Iapichino per il riscatto. Furlani corre un rischio. Calendario Mondiali atletica indoor 2026: programma, orari, tv, streamingEntra nel vivo il countdown verso i Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, primo grande evento della stagione internazionale che si terrà a Torun da ... oasport.it Atletica, i convocati dell’Italia per i Mondiali Indoor: tante punte di diamante, arriva il debutto di una giovanissimaL'Italia si presenterà con grandi ambizioni ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Il ... oasport.it Dalla Birmingham degli anni ’70 ai palchi di tutto il mondo, i Judas Priest hanno costruito uno dei cataloghi più influenti dell’heavy metal. Con classici immortali e un sound che ha ispirato generazioni di band, il gruppo guidato da Rob Halford continua a port - facebook.com facebook