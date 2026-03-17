Atletica 2026 Mondiali indoor Torun ed Europei Birmingham su Sky e NOW

Da digital-news.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sky ha acquisito i diritti televisivi per i Mondiali indoor di Torun e gli Europei di Birmingham del 2026. Tra gli atleti che parteciperanno ci sono Furlani, Battocletti e Dosso. Le competizioni saranno trasmesse su Sky e sulla piattaforma NOW, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire in diretta gli eventi di atletica internazionale.

Sky acquisisce i diritti di Mondiali indoor di Torun ed Europei di Birmingham 2026: attesi Furlani, Battocletti e Dosso. Sky rafforza la propria offerta dedicata all’atletica leggera grazie all’acquisizione dei diritti di due importanti appuntamenti internazionali per il 2026: i campionati Europei di Atletica Leggera, al via in estate dal 10 al 16 agosto a Birmingham, nel Regno Unito, e i campionati Mondiali di Atletica Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo a Torun, in Polonia. Entrambi gli eventi saranno trasmessi su Sky e in streaming su NOW. La prima tappa sarà la 21ª edizione dei Campionati Mondiali Indoor, in programma dal 20 al 22 marzo all’Arena Torun, in Polonia. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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