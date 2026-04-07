Un deputato italiano ha chiesto di fermare i voli che coinvolgono la base di Sigonella, ritenendo che questa non debba più essere utilizzata per supportare le operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele nel Golfo Persico. La richiesta riguarda l’esclusione immediata delle attività logistiche dalla base, che al momento vengono utilizzate per supportare le operazioni militari nella regione. La questione è stata sollevata nel contesto delle tensioni internazionali in corso.

Anthony Barbagallo, deputato alla Camera e segretario regionale del Pd Sicilia, chiede l’immediata esclusione della base di Sigonella dalle attività logistiche a sostegno delle operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele nel Golfo Persico. La richiesta emerge a seguito dell’informativa al Parlamento presentata dal ministro della Difesa Guido Crosetto. L’esponente sostiene che il ministro della Difesa abbia mancato un’opportunità fondamentale per negare in modo netto l’uso dell’avamposto siciliano in tale contesto. Secondo Barbagallo, ci si trova di fronte a una violazione sistematica del diritto internazionale senza precedenti negli ultimi 75 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sigonella nel mirino: Barbagallo chiede stop ai voli per l’Iran

Guerra in Iran, Barbagallo (Pd): “Conflitto illegale, sabato a Sigonella grande mobilitazione per la pace”“Di fronte a fatti di questa gravità, Sigonella non deve più essere coinvolta in nessun modo.

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