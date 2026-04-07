Guerra in Iran Barbagallo Pd | Conflitto illegale sabato a Sigonella grande mobilitazione per la pace

Nella giornata di sabato si terrà a Sigonella una grande mobilitazione per chiedere la pace, in risposta alla guerra in Iran. Un rappresentante del Partito Democratico ha commentato che il conflitto è illegale e ha sottolineato come il ministro della Difesa avrebbe potuto esprimersi chiaramente contro l’utilizzo della base militare in operazioni di supporto alla guerra promossa dagli Stati Uniti e Israele nel Golfo Persico.

“Di fronte a fatti di questa gravità, Sigonella non deve più essere coinvolta in nessun modo. La Sicilia è terra di pace e di mediazione tra i popoli" “Oggi il ministro Crosetto aveva un’occasione unica, quella di dire un No chiaro e fermo all’utilizzo della base di Sigonella e al suo coinvolgimento in operazioni – anche di tipo logistico – a supporto della guerra degli Usa e di Israele nel Golfo Persico. A Crosetto faccio presente che per la prima volta in 75 anni siamo di fronte a una simile, sistematica e palese violazione del diritto internazionale con l’intenzione manifesta – da parte del presidente Usa e di Israele – di compiere crimini di guerra per ‘spazzare via l’intera civiltà iraniana’, come ha infine rivelato Trump”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Guerra Israele-Iran: perché il conflitto è illegale secondo il diritto internazionale?Israele ha colpito l’Iran con il sostegno degli Stati Uniti e, nelle stesse ore, nel dibattito internazionale è emersa l’espressione: guerra illegale.

"No alla Sicilia base per la guerra", mobilitazione l'11 aprile a Sigonella«Trasparenza e chiarezza su cosa avviene a Sigonella, oltre al fermo no all’utilizzo della base nel catanese e delle altre infrastrutture sul...

Temi più discussi: Sigonella, Crosetto ha vietato l'uso della base agli Stati Uniti: cosa è successo; Guerra in Iran, Crosetto nega Sigonella agli Usa. Palazzo Chigi: Tutto secondo accordi; Iran, Italia nega a Usa utilizzo base di Sigonella; Sicilia, Barbagallo (PD): il combinato disposto Schifani-Meloni fa più disastri del ciclone Harry.

Sigonella. Crosetto alla Camera difende i trattati e assicura: non siamo in guerra. Barbagallo (Pd): sabato mobilitazione alla baseSi accende il confronto politico sull’uso delle basi militari statunitensi in Italia, con Sigonella ancora al centro del dibattito nazionale e siciliano. Oggi il ministro della Difesa Guido Crosetto ... siracusanews.it

Sigonella. Barbagallo: Conflitto illegale, pronti a grande mobilitazione per la paceI venti di guerra sono più vicini che mai in Sicilia. E gran parte della politica e della società civile si sta mobilitando per far sì che Sigonella ... itacanotizie.it

Guerra in Iran, Trump: "Questa notte un'intera civiltà morirà" https://qds.it/guerra-in-iran-trump-questa-notte-unintera-civilta-morira/ - facebook.com facebook

La guerra in Iran e la transizione energetica come leva economica: la lezione spagnola all’Italia x.com